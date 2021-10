Giappone: aumento redditi medi al centro della politica economica di Kishida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti delle attività produttive del Giappone hanno espresso l'auspicio che l'elezione di Fumio Kishida a leader del Partito liberaldemocratico e dunque a prossimo capo del governo possa consentire alla terza economia mondiale di intraprendere una accelerazione verso la ripresa e il superamento della fase di crisi che ha segnato l'emergenza pandemica. Kishida, che ha assunto l'incarico di primo ministro da Yoshihide Suga durante una sessione parlamentare straordinaria lunedì 4 ottobre, intende varare rapidamente un nuovo pacchetto di misure di stimolo economico. Masakazu Tokura, presidente della Japan Business Federation (Keidanren), principale organizzazione di rappresentanza dell'imprenditoria del Giappone, ha chiesto al premier in pectore di "lavorare alla soluzione di problemi come la rivitalizzazione sociale e della attività economiche (...) con un gabinetto forte". Akio Mimura, presidente della Camera del commercio e dell'industria del Giappone, ha chiesto l'adozione di "misure specifiche per una strategia di uscita" dalla crisi pandemica. Dopo la sua elezione a leader dell'Ldp il 29 settembre, Kishida ha dichiarato di voler varare entro la fine dell'anno un pacchetto di misure economiche del valore di "decine di migliaia di miliardi" di yen. (segue) (Git)