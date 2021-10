Giappone: aumento redditi medi al centro della politica economica di Kishida (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Giappone è calata per il secondo mese consecutivo ad agosto, a causa dello stato di emergenza pandemica in vigore nel Paese e in altri Stati asiatici, con conseguenti ricadute per le catene di fornitura, ad esempio nel settore dell'automotive. L'output industriale giapponese è calato del 3,2 per cento rispetto al mese di luglio. I dati pubblicati dal governo giapponese certificano un calo analogo delle vendite al dettaglio, che ad agosto hanno esibito la prima flessione da sei mesi a questa parte, per effetto di una contrazione dei consumi delle famiglie. I dati confermano che il rilancio dell'economia sarà la sfida più immediata e urgente per il nuovo primo ministro giapponese, Fumio Kishida. (Git)