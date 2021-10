Fisco: Orlando, strappo Salvini molto grave nei confronti Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo strappo di Salvini è molto grave, non tanto nei confronti del governo ma soprattutto nei confronti del Paese. Quella fiscale è una riforma qualificante senza la quale non ci danno i soldi del Recovery". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ospite a "Otto e mezzo" su La7. "Abbiamo avuto il documento sulla legge delega questa mattina - aggiunge Orlando - ma si trattava di un lavoro abbastanza semplice, verificare cioè che corrispondesse a quella votata dalla maggioranza in Consiglio dei ministri: non c'era niente di nuovo nella discussione e quindi sarà Salvini a dover dare spiegazioni, visto che ha anche posto una questione di presunti accordi violati". (Com)