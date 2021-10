Fisco: Tajani, contenuto delega sostanzialmente positivo ma vigileremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che il contenuto della delega fiscale sia sostanzialmente positivo anche perché Draghi ha ribadito che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale sulla casa". Lo ha affermato il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo a Sky Tg24. Certamente "non è la perfezione assoluta" ha aggiunto ricordando che "in parlamento Forza Italia sarà molto vigile" ma "abbiamo fiducia in Draghi e nella sua parola".(Rin)