Amministrative: Ricciardi (M5s), con Conte appena iniziato nuovo corso

- "A chi vuole attribuire non so quale responsabilità a Giuseppe Conte per l'esito di queste elezioni vorrei ricordare che si è insediato a capo del Movimento 5 Stelle i primi di agosto e, quindi, a scadenza della presentazione sui territori di liste e candidati. Ovvero a percorsi conclusi e a cose già fatte". Così in una nota Riccardo Ricciardi, vicecapogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, secondo cui "alle amministrative il Movimento sconta una difficoltà storica di cui dobbiamo tener conto. Giuseppe Conte, non a caso, ha messo da sempre in cima alle priorità proprio il radicamento sui territori ma ci vuole tempo per strutturarci e rinnovarci. Abbiamo appena iniziato un nuovo corso: questo è il momento della semina, poi verrà quello del raccolto come fanno ben sperare le piazze piene in giro per l'Italia". "In queste amministrative – aggiunge – il vero specchio per il Movimento 5 stelle è Napoli dove abbiamo fortemente voluto la candidatura di Gaetano Manfredi, che ha vinto nettamente già al primo turno. L'abbiamo sostenuto, in coalizione con il centrosinistra, puntando su un candidato valido che era stato già ministro del governo Conte II e presentando un progetto di riscatto per la città. Lì il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un'ottima prestazione, ciò ci deve servire come esempio per altri territori", conclude. (Com)