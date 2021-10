Israele: Covid, casi gravi sotto quota 500 per la prima volta da agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dalla metà di agosto, il numero di casi gravi di coronavirus in Israele è sceso a 489. E' quanto emerge dal bollettino aggiornato diffuso dal ministero della Salute. Dalla mezzanotte sono stati confermati altri 1.678 casi di coronavirus, portando a 36.037 i casi attualmente attivi in Israele. Dall'inizio della pandemia, nel Paese ci sono stati 1.296.125 infezioni verificate e 7.853 decessi. Secondo i dati del ministero della Salute, 6.153.823 persone in Israele hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e 5.662.909 hanno ricevuto due inoculazioni. Ad altri 3.606.065 di cittadini è stata somministrata una terza dose del vaccino, dopo sei mesi dalla seconda dose. (Res)