© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Carlo Calenda, con i loro rispettivi partiti, possono convivere in una coalizione ampia con il Partito democratico. "La mia risposta è sì e lo proporrò a tutti e due ma non domani, perché domani parleremo agli elettori per chiedere loro di votare, a Roma, Roberto Gualtieri", ha affermato Letta intervenendo a "Di martedì" su La7.(Rin)