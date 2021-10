© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all'iniziativa organizzata in collaborazione con la As Roma e la Asl Roma 1 per promuovere la campagna vaccinale nel Lazio. Partecipano l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, il direttore della Asl Roma 1 Angelo Tanese e Francesco Pastorella, direttore di Roma Department. L'evento si svolge a Roma, Piazza Santa Maria Liberatrice - Testaccio (di fronte alla chiesa). (ore 10) (segue) (Rer)