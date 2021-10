© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Convegno organizzato dalla Fillea Cgil di Roma e del Lazio, in occasione del quarantennale della scomparsa del Sindaco Luigi Petroselli, per riflettere sul futuro di Roma, partendo dall'esperienza, le azioni e le soluzioni dell'amministrazione Petroselli ai problem. Ai lavori parteciperanno anche il candidato sindaco di Roma del centrosinistra Roberto Gualtieri, Michele Azzola, segretario generale della Cgil di Roma e Lazio e Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil Nazionale, che concluderà i lavori. Città dell'Altra Economia. (ore 15)- Apertura XV edizione del Forum compraverde Buygreen in programma a Roma, largo Ascianghi 5, da mercoledì 6 ottobre a venerdì 8 ottobre. Tra gli ospiti l'assessora alla transizione ecologica e Innovazione digitale della Regione Lazio Roberta Lombardi e l'eurodeputata Simona Bonafè. (Rer)