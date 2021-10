Nato: Stoltenberg, difesa comune europea rischia di indebolire Alleanza atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato che il sostegno a un'organizzazione parallela di difesa reciproca europea rischia di dividere e indebolire l'Alleanza atlantica. Intervenendo nel corso della sua visita negli Usa, dove si trova per colloqui alla Casa Bianca e al Pentagono, Stoltenberg ha parlato del sostegno francese a un meccanismo di difesa europeo autonomo rispetto alla Nato, come reazione alla creazione del patto tripartito tra Australia, Stati Uniti e Australia (Aukus), da cui Parigi è stata esclusa. "Capisco che la Francia sia delusa", ha detto Stoltenberg nel corso di una conferenza alla Georgetown University. "Quello che non capisco è lo sforzo di creare qualcosa al di fuori del quadro Nato, o di competere o di duplicare la Nato”, la quale “rimane la pietra angolare, il fondamento per la sicurezza europea e anche in realtà della sicurezza nordamericana", ha concluso il segretario generale.(Nys)