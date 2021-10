Venezuela: Cidh chiede riparazione per vittime violenza xenofoba in Cile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, venerdì 24, sempre a Iquique, la Polizia cilena aveva sgomberato un accampamento di centinaia di migranti irregolari che occupavano una piazza centrale del capoluogo della regione di Tarapacà. Un episodio che le organizzazioni per i diritti umani hanno considerato come un messaggio di incitazione alla protesta dei cileni. Il rappresentante speciale delle Nazioni unite per la crisi migratoria venezuelana, Eduardo Stein, ha commentato con "tristezza e costernazione" i "deplorevoli" attacchi sferrati contro i migranti. "Questi atti di intolleranza vanno contro lo spirito solidale, di accoglienza e rispetto per i diritti fondamentale che il popolo e il governo del Cile hanno dimostrato storicamente, ricevendo i venezuelani con generosità, allo stesso modo in cui, nel passato, il popolo venezuelano ha aperto le sue porte a un gran numero di migranti e rifugiati cileni", ha detto Stein. (segue) (Nys)