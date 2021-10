Brasile: Pandora Papers, Camera e Senato convocano ministro Economia e presidente Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Affari economici del Senato e la commissione Lavoro, amministrazione e servizio pubblico della Camera del Brasile hanno formalizzato, al termine di due distinte riunioni, un invito a comparire per il ministro dell'Economia, Paulo Guedes, e il presidente della Banca centrale, Roberto Campos Neto. I due sono stati coinvolti nell'ultima inchiesta giornalistica sui presunti illeciti fiscali e trame di corruzione stilata dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, "Pandora Papers". "Non c'è dubbio che le decisioni del ministro dell'Economia o anche i suoi pronunciamenti possano interferire con il tasso di cambio, e influire direttamente sul valore in reais degli investimenti detenuti dal ministro in paradisi fiscali all'estero", si legge nella richiesta effettuata dai senatori Jean Paul Prates e Paulo Rocha. "Nel gennaio 2019, 5 anni dopo l'apertura della società offshore dove ha depositato di 9,54 milioni di dollari, Guedes è diventato il principale garante del governo Bolsonaro sui mercati internazionali e ha assunto la carica di ministro dell'Economia, sotto la cui responsabilità c'è una vasta gamma di decisioni in grado di influenzare i propri investimenti all'estero", afferma in una nota a margine della richiesta il senatore Alessandro Vieira. Trattandosi di un invito Guedes e Campos Neto possono scegliere di non partecipare all'incontro, fissato per il 19 ottobre. (segue) (Brb)