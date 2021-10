Brasile: Pandora Papers, Camera e Senato convocano ministro Economia e presidente Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Camera, invece, le richieste sono state presentate dai deputati Kim Kataguiri e Paulo Ramos. Secondo i due deputati Guedes avrebbe beneficiato del suo incarico pubblico per rendere più redditizi i suoi investimenti nei paradisi fiscali. I senatori non hanno ancora scelto una data per la deposizione. La prossima settimana il ministro Guedes sarà a Washington, negli Stati Uniti, per rappresentare il Brasile all'incontro annuale del Fondo monetario internazionale (Fmi). Essendo stato convocato, Guedes ha l'obbligo di comparire e fissare una data entro 30 giorni. (segue) (Brb)