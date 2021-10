Brasile: Pandora Papers, Camera e Senato convocano ministro Economia e presidente Banca centrale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due figure più rilevanti per l'economia del Brasile potrebbero aver violato i regolamenti del servizio pubblico e la legge sul conflitto di interessi secondo cui, una volta assunto l'incarico pubblico, i funzionari hanno il divieto di materialmente operare attraverso imprese offshore. Sia Guedes che Campos Neto hanno affermato che le loro aziende offshore sono dichiarati regolarmente dichiarate all'Agenzia delle Entrate. Nel caso di Campos Neto, secondo "Poder 360", ci sarebbero prove che il presidente della Bc abbia rispettato le regole vigenti non avendo effettuato investimenti dopo il suo l'insediamento. Il ministro dell'Economia, invece, non ha ancora dichiarato specificamente se abbia disposto operazioni attraverso l'azienda e di quale natura. I media brasiliani, dal canto loro, ipotizzando un conflitto di interessi, sottolineano il fatto che Guedes abbia trasmesso al Parlamento un progetto di legge che alleggerirebbe i gravami sui possessori di conti all'estero e che Neto abbia firmato una risoluzione che esonera i contribuenti dal dichiarare asset all'estero per valori inferiori al milione di dollari. (segue) (Brb)