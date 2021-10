Brasile: Pandora Papers, Camera e Senato convocano ministro Economia e presidente Banca centrale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Repubblica del Brasile (Pgr), Augusto Aras, ha riferito di aver aperto un'istruttoria preliminare per verificare la regolarità nella gestione degli investimenti da parte di Guedes, e Campos Neto attraverso aziende offshore. "Non possiamo fare indagini basate un'inchiesta giornalistica. La Pgr svolgerà, come di consueto, un'istruttoria. Ascolteremo alcune persone e richiederemo documenti. Successivamente, emetteremo un parere valutando se fosse necessario richiedere l'apertura di un'inchiesta formale da parte della Corte suprema federale (Stf), competente a investigare le condotte di ministri e alti funzionari dello stato", ha detto Aras in un'intervista a "Poder360". (segue) (Brb)