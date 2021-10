Usa: Covid, Johnson & Johnson chiede autorizzazione per terza dose vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha chiesto alla Food and Drug Administration (Fda, l’agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici) l'autorizzazione all'uso d’emergenza del suo vaccino per la terza dose di richiamo. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”, ricordando che J&J diventa così la terza azienda a chiedere all'amministrazione del presidente Joe Biden un’autorizzazione in tal senso. Il comitato consultivo di esperti della Fda si incontrerà il 14 e il 15 ottobre per discutere se autorizzare sia i vaccini di J&J che quelli di Moderna. L'agenzia ha già autorizzato un richiamo per le persone che hanno ricevuto due dosi di Pfizer-BioNTech.(Nys)