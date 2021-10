Libano: ministro del Petrolio egiziano, tra poche settimane sarà trasferito il gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure necessarie per portare il gas naturale egiziano in Libano saranno completate nelle prossime settimane. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio e delle Energie rinnovabili dell'Egitto, Tareq el Molla, ai giornalisti dopo il suo incontro con l'omologo libanese Walid Fayyad. I colloqui con la controparte libanese hanno riguardato l'elaborazione di una road-map per l'approvvigionamento di gas egiziano, incentrata sugli aspetti tecnici e commerciali, sul meccanismo di trasferimento, e sui prossimi incontri per il completamento delle procedure e il coordinamento con gli altri Paesi coinvolti, ovvero Giordania e Siria. Da parte sua, Fayyad ha annunciato di aver discusso con El Molla della possibilità di fornire ulteriori quantitativi di gas, sia a breve che a lungo termine. (Cae)