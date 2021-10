Lavoro: Orlando, salario minimo indebolisce lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'introduzione del salario minimo indebolisce i lavoratori, non li rafforza". Lo ha ribadito il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ospite a "Otto e mezzo" su La7. "Il sindacato - ha aggiunto - non sempre riesce a difendere i lavoratori ma per fortuna c'è. Io credo che l'introduzione del salario minimo vada legata ad una legge sulla rappresentanza, inquadrandola in un range europeo, così che non indebolisca la forza di contrattazione del sindacato", ha concluso.(Com)