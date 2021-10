© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato sindaco del centrodestra di Roma Enrico Michetti sarà presente al congresso nazionale Federcofit (federazione comparto funerario italiano) presso il centro Roma Eventi, in Piazza di Spagna. via Alibert 5a. (ore 15)- Il candidato sindaco del centrodestra di Roma Enrico Michetti parteciperà all’inaugurazione della mostra dei marchigiani a Roma, insieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, in Piazza San Salvatore in Lauro.(ore 16:15) (segue) (Rer)