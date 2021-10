Usa-Ue: colloquio tra Yellen e Gentiloni, progressi verso riforma sistema fiscale globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha avuto in colloquio con il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante il quale le parti hanno discusso dei progressi fatti negli sforzi per riformare il sistema fiscale globale, in modo che assicuri che le corporation con alti profitti paghino la loro giusta parte e forniscano ai governi le risorse per investire nelle loro popolazioni ed economie". Lo riferisce una nota ufficiale del dipartimento del Tesoro Usa. La conversazione ha avuto luogo "in vista dell'incontro Inclusive Framework dell'Ocse di questa settimana, e del G7 e G20 dei ministri delle finanze di questo mese", spiega il comunicato. "Yellen - prosegue - ha espresso la sua gratitudine al commissario Gentiloni e alla commissione europea per il loro impegno teso a migliorare il sistema fiscale internazionale per renderlo equo ed equipaggiato ad affrontare le necessità dell'economia globale del 21esimo secolo".(Nys)