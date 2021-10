Fd'I: Fidanza, ho appena saputo di essere indagato, sono sereno e a disposizione della Procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appreso poco fa dagli organi di stampa di essere stato iscritto sul registro degli indagati a seguito dell’inchiesta di Fanpage. Al momento non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Sono sereno e ovviamente a disposizione della Procura per chiarire quanto prima ogni aspetto di questa vicenda". Lo afferma in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, commentando la notizia diffusa dal Corriere della Sera secondo la quale sarebbe indagato insieme a Roberto Jonghi Lavarini per finanziamento illecito e riciclaggio. (Com)