Venezuela: Cidh chiede riparazione per vittime violenza xenofoba in Cile (2)

- La presa di posizione della Cidh fa riferimento alle violenze xenofobe scaturite al termine di una manifestazione tenuta il 25 settembre nella città di Iquique per protestare contro la presenza di migranti irregolari nella zona. Si trattava in gran parte di cittadini venezuelani in fuga dalla crisi economica e sociale in corso da anni nel Paese, arrivati in Cile con mezzi precari, spesso a piedi, tramite la Bolivia. I manifestanti cileni chiedevano misure più decise per arginare un fenomeno che secondo alcune stime porta all'ingresso di circa duecento persone al giorno, molte delle quali si fermano nella zona settentrionale del Paese. Una parte del corteo di protesta è arrivata a scontrarsi con la polizia mentre un gruppo di alcuni individui si sono diretti presso un accampamento di irregolari e, assenti i migranti che lo popolavano, hanno ammucchiato tende, materassi, borse e giochi dei bambini, dandogli fuoco. (segue) (Nys)