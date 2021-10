Brasile: Senato approva creazione di un memoriale in onore alle vittime Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Brasile ha approvato oggi la creazione di un memoriale in onore delle vittime del Covid-19 nel paese. Secondo il progetto, la struttura dovrebbe essere eretta davanti all'edificio che ospita la camera alta del parlamento di Brasilia. Alla data del 4 ottobre sono 598.152 le persone hanno perso la vita per patologie collegate al contagio da coronavirus. Autore e relatore del progetto di legge sono i senatori Omar Aziz e Renan Calheiros, rispettivamente presidente e relatore della Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) istituita presso il Senato che che indaga sulle presunte negligenze del governo del Brasile nella gestione dell'emergenza sanitaria. Secondo Aziz, il memoriale da costruire avrà come funzione principale quella di fare un resoconto storico di quanto accaduto in Brasile dall'inizio della pandemia, nel marzo 2020, fino ad oggi. In particolare Aziz ha evidenziato il lavoro del Cpi "ha mostrato che molti dei decessi causati dalla Covid-19 avrebbero potuto essere evitati se il governo avesse semplicemente agito in linea con le raccomandazioni della scienza". (Brb)