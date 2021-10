Governo: Letta, non penso si voterà l'anno prossimo, esecutivo deve completare legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non credo che si voterà l'anno prossimo. Pensò che sarebbe sbagliato votare a febbraio perchè il nostro Paese deve fare scelte importanti". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo a "Di martedì" su La7. "Penso che questo governo debba completare la legislatura, e penso sia importante per il Paese e per l'Europa", ha aggiunto escludendo la possibilità che Draghi venga eletto al Quirinale al termine del mandato di Sergio Mattarella.(Rin)