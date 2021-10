Russia: Usa chiedono a Mosca nuovi chiarimenti su avvelenamento Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d’America sono tornati a chiedere chiarimenti alla Russia per quanto concerne l’avvelenamento del dissidente russo Aleksej Navalnyj. E’ quanto afferma una nota del dipartimento di Stato Usa. "Oggi all'Aia, gli Stati Uniti ed altri 44 Paesi hanno presentato alla Russia domande riguardo l'avvelenamento di Aleksej Navalnyj lo scorso anno sul territorio russo", si legge nel comunicato, in riferimento alla 98esima sessione del consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac), con sede nei Paesi Bassi. "Gli Stati Uniti e molti nella comunità internazionale da tempo cercano di fare chiarezza sul tentativo di assassinio di Navalnyj con armi chimiche del 20 agosto 2020", spiega ancora la nota. "Alla Russia è stato richiesto di fornire le sue risposte entro dieci giorni", prosegue il comunicato di Washington, precisando che “l'uso di armi chimiche è inaccettabile e chiunque lo faccia deve essere identificato e ritenuto responsabile".(Nys)