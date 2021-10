Argentina: governo annuncia investimenti per 280 milioni di dollari in ricerca e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha annunciato investimenti per 287 milioni di dollari nell'area della ricerca e dello sviluppo tecnologico e produttivo. Si tratta, segnala una nota del governo, di risorse provenienti in gran parte da un credito della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) oltre che del Tesoro nazionale. Il ministro della Scienza e Tecnologia, Daniel Filmus, ha dichiarato che si tratta di "una giornata storica per la scienza argentina" sottolineando che il finanziamento del Bid si aggiunge allo stanziamento di altri 130 milioni di dollari annunciato dal governo la settimana scorsa per lo sviluppo di infrastruttura dedicata alla ricerca. Il capo di Gabinetto, Juan Manzur, ha affermato a sua volta che i finanziamenti mirano a dare "un orizzonte di prevedibilità e certezza al settore della scienza e della ricerca", un settore che il governo ritiene come "una priorità". Tra le iniziative già previste con questi fondi è la costruzione di un nuovo polo scientifico nel municipio de La Matanza al servizio del tessuto produttivo. (Abu)