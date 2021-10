Usa-Russia: senatori chiedono espulsione 300 diplomatici di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori statunitensi, membri delle commissioni Esteri e Intelligence della camera alta del Congresso, hanno chiesto al presidente Joe Biden di espellere 300 diplomatici russi dagli Usa in nome della “parità” con Mosca. I legislatori hanno precisato che tale iniziativa andrà presa se la Russia non concederà altri visti per i diplomatici statunitensi a Mosca, considerato che ad agosto il Cremlino ha vietato all'ambasciata Usa di assumere russi o collaboratori di Paesi terzi, tranne che per i servizi di guardia. La rappresentanza diplomatica è stata costretta a lasciar andare 182 dipendenti. A seguito di questo avvenimento, ci sono circa 100 diplomatici Usa in Russia e 400 russi negli Stati Uniti. "Questa sproporzione nella rappresentanza diplomatica è inaccettabile", hanno detto i senatori Bob Menendez e Mark Warner.(Nys)