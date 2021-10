Usa: Biden, abbiamo opportunità di rimetterci in gioco e far ripartire economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che gli Usa hanno tra le mani “l'occasione di rimetterci in gioco, di far respirare una nuova vita all'economia". L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini nel corso di una visita in Michigan, un’area storicamente essenziale per il tessuto produttivo e industriale statunitense. "In questo momento – ha spiegato Biden in riferimento al piano per le infrastrutture - è in gioco qualcosa di fondamentale per l'America: la scelta su quale direzione vogliamo intraprendere”. Il capo dello Stato Usa ha quindi evidenziato che “non è una questione dei democratici o dei repubblicani, ma di tutti”, con un velato riferimento allo stallo nei negoziati al Congresso sul pacchetto di stimolo. “Siamo la più grande economia nel mondo, ma ci sono dodici Paesi con infrastrutture migliori delle nostre”, tra cui la Cina. "Dobbiamo investire su autostrade, ponti, aeroporti, porti – ha aggiunto Biden - dobbiamo investire sulle persone, sull'ambiente”. L’inquilino della Casa Bianca ha ribadito l’importanza di investire sulle “infrastrutture umane", parlando anche di "produzione di auto elettriche" e di "credito d'imposta per investimenti sull'energia pulita".(Nys)