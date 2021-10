Fisco: Conte, assenza Lega in Cdm fatto grave, decida cose vuole fare da grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo diciamo da settimane: la Lega deve decidere cosa fare da grande" perché "il Paese sta attraversando un momento complesso e questi atteggiamenti non sono comprensibili e credo siano anche dettati dai risultati della tornata elettorale. Non presentarsi in Cdm" per l'analisi della delega fiscale "è un fatto molto grave". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale ad Olbia.(Rin)