Covid: Speranza, ogni persona vaccinata rafforza scudo contro il contagio

- Con ogni persona in più vaccinata contro il coronavirus si rafforza il nostro scudo. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante un punto stampa all'ambasciata d'Italia a Parigi tenuto in seguito al summit sulla salute mentale. La terza dose in Italia è già partita per alcune categorie: per gli ultra-fragili, per gli ultraottantenni e per le Rsa. Dopo il pronunciamento di Ema che è avvenuto nella giornata di ieri i nostri scienziati si riuniranno e a partire dalle indicazioni di Aifa avremo ulteriori categoria a cui la terza dose sarà estesa”, ha detto il ministro. “La terza dose è importante ed è altrettanto importante in queste ore continuare a lavorare su prime e seconde dosi”, ha aggiunto Speranza. (Frp)