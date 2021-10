Libano: sequestrate oltre 28 tonnellate di nitrato di ammonio vicino a confine con Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Libano ha annunciato il sequestro di oltre 28 tonnellate di nitrato di ammonio nella città di Arsal, nell'est del Paese, al confine con la Siria. Lo riferisce un comunicato stampa dell'esercito. "Dopo aver ricevuto informazioni sulla presenza di nitrato di ammonio nella città di Arsal, un'unità dell'esercito e una pattuglia della direzione dell'intelligence hanno fatto irruzione in una stazione di servizio nella suddetta città il 4 ottobre 2021", si legge nel comunicato. I militari hanno "sequestrato 28.275 chilogrammi di nitrato di ammonio e sono stati arrestati un cittadino libanese e tre siriani”, aggiunge la nota. Sui sacchi contenenti il nitrato di ammonio era indicato che al loro interno c'era il 26 per cento di azoto. "E' iniziato l'interrogatorio dei detenuti, mentre un campione dei nitrati è stato inviato per l'esame per verificare il livello di azoto", ha aggiunto l'esercito. L'episodio giunge dopo il sequestro di 20 tonnellate di nitrato di ammonio nel distretto di Baalbek. Il 4 agosto 2020, l'esplosione di centinaia di tonnellate di nitrato di ammonio in un magazzino portuale di Beirut ha causato una delle più grandi esplosioni non nucleari della storia, provocando la morte di 215 persone. Il nitrato di ammonio è un composto chimico comunemente usato come fertilizzante, ma può essere usato per produrre esplosivi. (Res)