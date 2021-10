Emirati-Libia: vice premier Mansour bin Zayed riceve ministra Esteri Mangoush

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Mansour bin Zayed al Nahyan, vice primo ministro e ministro degli Affari presidenziali degli Emirati Arabi Uniti, ha ricevuto oggi a Qasr Al Watan, Najla Mangoush, ministra degli Esteri libica, e la delegazione al suo seguito. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Durante l'incontro, lo sceicco Mansour e il capo della diplomazia libica hanno discusso delle prospettive di un ulteriore consolidamento delle forti relazioni tra le due nazioni. Inoltre, le parti hanno scambiato opinioni sull'attuale situazione in Libia e hanno esaminato gli ultimi sviluppi regionali e internazionali. Lo sceicco Mansour ha evidenziato il pieno sostegno degli Emirati Arabi Uniti a tutti gli sforzi volti a raggiungere la sicurezza, la pace e il benessere in Libia, compresa l'iniziativa del governo libico per garantire la stabilità del Paese. All'incontro hanno partecipato lo sceicco Shakhbout bin Mubarak Al Nahyan, ministro di Stato, Abdullah bin Sultan bin Awad al Nuaimi, ministro della Giustizia, e Fares Mohammed al Mazrouei, consigliere del ministero degli Affari presidenziali. (Res)