Governo: Letta, su verifica dopo strappo Lega deciderà Draghi, noi lo sosteniamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi sosteniamo questo governo per fare la riforma fiscale che è una delle condizioni per avere i fondi del Pnrr". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo a "Di martedì" su La7. "Lo strappo della Lega sulla riforma è pesantissimo", ha aggiunto Letta sottolineando che in merito ad una possibile verifica di governo "sarà Draghi a decidere, noi sosteniamo il governo e pensiamo sia insopportabile avere una forza di governo che sta dentro e fuori".(Rin)