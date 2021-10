Medio Oriente: media, progressi in Egitto su cessate il fuoco Hamas-Israele e ricostruzione Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei colloqui tra una delegazione del movimento palestinese Hamas e le autorità dell'Egitto vi sarebbero stati progressi nell'ottica di un cessate il fuoco con Israele e della ricostruzione nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato oggi una fonte di Hamas, al potere dal 2007 nell'enclave palestinese, all'agenzia di stampa turca "Anadolu". Una delegazione di Hamas ha avuto colloqui lunedì con il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, per discutere una serie di questioni, ha detto una fonte di Hamas. "Sono stati compiuti progressi per quanto riguarda le intese sul cessate il fuoco, accelerando il processo di ricostruzione e allentando il blocco", ha detto la fonte, secondo cui le due parti hanno concordato sulla necessità di consolidare il cessate il fuoco con Israele. Secondo la fonte, l'Egitto si è impegnato a compiere ulteriori passi per migliorare la situazione economica a Gaza e consentire l'ingresso di merci attraverso il valico di Rafah con l'Egitto. I colloqui tra la delegazione di Hamas e il capo dell'intelligence egiziana si sono soffermati anche sulla situazione a Gerusalemme e sugli sviluppi palestinesi, ha detto la fonte. Domenica, 3 ottobre, una delegazione di alto livello di Hamas è arrivata al Cairo per discutere con i funzionari egiziani della situazione a Gaza. (Tua)