© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA 2021- Il candidato sindaco del centrosinistra a Roma Roberto Gualtieri interverrà al Congresso nazionale della Federazione Comparto Funerario Italiano (Federcofit), al quale sono stati invitati i candidati sindaco di Roma. Il congresso si terrà presso il Centro Congressi “Roma Eventi – Piazza di Spagna”, Via Alibert 5 A. (ore 11:30)- Il candidato sindaco del centrosinistra a Roma Roberto Gualtieri parteciperà a un evento per ricordare il sindaco di Roma Luigi Petroselli, a 40 anni dalla sua scomparsa. Il convegno, dal titolo “La città per tutti, dal sogno di Petroselli al futuro della Capitale”, è promosso dalla Fillea Cgil Roma e Lazio. Oltre a Gualtieri, interverranno esperti, rappresentanti delle istituzioni e il segretario generale della Fillea Cgil Nazionale Alessandro Genovesi. Appuntamento alla Città dell'Altra Economia (Largo Dino Frisullo) (ore 15).- Il candidato sindaco del centrosinistra a Roma Roberto Gualtieri aprirà la campagna in vista del ballottaggio con la Lista Civica Gualtieri Sindaco. Con Gualtieri, interverranno Alessandro Onorato, coordinatore della Lista Civica, e Raffaele Ranucci. Palazzo Rospigliosi, via XXIV Maggio 43. (ore 18:30) (segue) (Rer)