Argentina: si dimette giudice della Corte suprema Elena Highton (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 settembre il giudice Horacio Rosatti era stato eletto come nuovo presidente della Corte suprema argentina succedendo al giudice Carlos Rosenkrantz, passato a sua volta alla vicepresidenza del massimo organo della giustizia argentina. Rosatti, di 65 anni, è stato eletto in una seduta straordinaria convocata repentinamente ed ha incassato i voti favorevoli di Rosenkrantz e Juan Carlos Maqueda. I giudici Ricardo Lorenzetti ed Elena Highton de Nolasco non hanno presenziato la riunione. Il nuovo presidente della Corte è stato costituente convenzionale nel 1994. È anche entrato a far parte del governo nazionale come ministro della giustizia durante la presidenza di Néstor Kirchner. È membro della Cs dal 2016, nominato dall'allora capo dello Stato, Mauricio Macri. (Abu)