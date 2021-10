Calabria: Gallone (FI), Occhiuto sarà buona guida per Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vittoria schiacciante di Roberto Occhiuto in Calabria è un successo che ci riempie di orgoglio. Un ottimo risultato che premia le grandi capacità, l'impegno, il lavoro di Roberto e dimostra che Forza Italia, primo partito in Calabria, con i suoi valori liberali e moderati ha un ruolo determinante non solo nel centrodestra, ma nella politica italiana". Lo dichiara in una nota la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, secondo cui "Roberto Occhiuto, che il presidente Berlusconi ha voluto fortemente come candidato, dimostrando ancora una volta di saper fare le scelte giuste, sarà una buona guida per la Calabria e i calabresi, il meglio che questa fantastica regione poteva avere, in continuità con il percorso virtuoso iniziato dalla nostra indimenticabile Jole Santelli. Congratulazioni, Roberto, e buon lavoro".(Com)