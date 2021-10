© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte alla crescita ormai insopportabile delle diseguaglianze, occorre che la riforma fiscale si muova in una direzione ben precisa: redistribuire la ricchezza, costruire politiche in grado di rideterminare una condizione di maggiore uguaglianza fra cittadini. Su questo non si può più perdere tempo". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, in un video su Twitter. (Com)