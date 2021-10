Amministrative: Zingaretti, dal Pd riformismo popolare per cambiare le cose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Covid, sulle mascherine, sul lockdown, sui vaccini, sul ruolo dell’Europa, e altro ancora, la destra italiana è apparsa contraddittoria, confusa, divisa e ondivaga - continua Zingaretti -. La sua totale inadeguatezza nell’emergenza del Paese ha messo in luce quanto i populismi siano talvolta abili a rappresentare problemi, paure, solitudini, ma del tutto incapaci di dare soluzioni credibili. La debolezza delle loro candidature non è un fatto locale, ma politico e nazionale. Molti elettori disincantati hanno scelto il silenzio e l’astensione, un fatto preoccupante. Ma sicuramente una parte importante di loro, dopo molti anni, ci osserva con attenzione e a noi spetta dare segnali. I candidati del centrosinistra nei ballottaggi, lo sapranno fare, perché incarnano un’idea positiva e rassicurante di buon governo, di serietà, di cambiamento e di un futuro più credibile.È stata d’altronde già al primo turno la forza di candidature forti unitarie e autorevoli a fare la differenza. Ora ci sono due processi aperti nella politica italiana: uno nel campo del centrodestra, che pare andare verso un aumento di conflittualità e divaricazioni. L’altro nel campo largo del centrosinistra che può (e deve) confermarsi di dialogo positivo e di nuove convergenze. Se, naturalmente, continueremo ad avere l’intelligenza e la passione necessarie per dare priorità al bene del Paese", sottolinea Zingaretti. (segue) (Rer)