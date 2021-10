Balcani: Rojc (Pd), importante occasione per ruolo Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice Ue-Balcani è una "importante occasione per far valere il ruolo dell'Italia in un settore strategico per gli interessi nazionali, per la stabilità dell'area e per la sicurezza europea". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), membro della commissione Affari esteri alla vigilia del vertice informale del Consiglio europeo dedicato alla regione balcanica, che inizia domani a Brdo, in Slovenia. "Nessun dubbio che il presidente Draghi saprà essere punto di riferimento per un processo di allargamento che, senza derogare ai progressi in tema di Stato di diritto, non può fermarsi ancora a fronte delle iniziative e delle aspirazioni di potenze globali", aggiunge. "I Balcani sono un quadrante estremamente sensibile e l'attenzione della Ue nei confronti delle sei Repubbliche deve essere intensificata e resa sempre più concreta", conclude. (Res)