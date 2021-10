© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini partecipa sesta tappa del tour “Generazione Lombardia”.Punto stampa presso “Informagiovani”, centro civico Sandro Pertini, via dell'Eremo, 28 Lecco (ore 15)VARIENell'ambito di “Made in Steel” Press briefing di Federacciai in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione che rappresenta le imprese siderurgiche italiane. All'Assemblea intervengono tra gli altri: Alessandro Banzato, Presidente di Federacciai, Giancarlo Giorgietti, Ministro dello Sviluppo Economico; Vannia Gava, Sottosegretario alla Transizione Ecologica; Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria.Fiera Rho Milano, sala Gamma, all'interno del padiglione 9 al secondo piano (press briefing ore 12, inizio assemblea ore 14)Evento A2A "Le svolte giuste - Il punto di vista dei territori sul futuro della transizione ecologica in Italia". Partecipano, tra gli altri: Marco Patuano, presidente A2A; Renato Mazzoncini, ad A2a. Partecipa all'iniziativa il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.Chiesa di San Gottardo in Corte, via Pecorari 2 (ore 14:30)Osservatorio agricoltura: il settore agricolo lombardo: 1° semestre 2021, Presentazione dei risultati dell'indagine congiunturale in Lombardia. Intervengono, tra gli altri: Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia; Giovanni Merlino, commissario straordinario della Camera di Commercio di Pavia; Gian Domenico Auricchio, Presidente Unioncamere Lombardia; Giuseppe Cavagna di Gualdana, Presidente Confagricoltura Pavia; Giovanni Daghetta Presidente Cia Lombardia; Fabio Perini Presidente Confcooperative - FedAgriPesca Lombardia; Paolo Voltini Presidente Coldiretti Lombardia.Diretta streaming dalla sede della Camera di Commercio di Pavia (ore 11) (Rem)