Roma 2021: candidato centrosinistra presidenza Municipio VI "dati ancora da verificare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai dati raccolti dai nostri rappresentanti di lista, ci risultano numeri contrastanti rispetto a quanto dichiarato dai nostri contendenti. Inoltre risultano esserci ben 56 schede contestate non assegnate nel municipio e un seggio, ancora, non scrutinato". Lo afferma in una nota il candidato alla presidenza al Municipio VI per il centrosinistra, Fabrizio Compagnone, commentando i dati emersi oggi dallo spoglio elettorale che lo vedrebbero fuori dal ballottaggio per una manciata di voti. "Per questa ragione domani saremo presso il seggio centrale dove potremo dirimere i nostri dubbi. Pertanto stasera non ci lasceremo andare ad analisi estemporanee di voto o comunicati sull'esito di questo turno amministrativo sul Municipio", conclude. (Rer)