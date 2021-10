Fisco: Borghi (Lega), sempre contrari ad aumento tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega è contraria sul merito e sul metodo. Sul denaro dei cittadini non si lasciano deleghe in bianco a nessuno. Sul catasto e sulle tasse sulla casa siamo contrari oggi e lo saremo anche nel 2026. Stupisce, piuttosto, che gli altri ministri abbiano accettato questo modus operandi così leggero a fronte di argomenti così pesanti e fondamentali per la vita di tutti". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega, Claudio Borghi, secondo cui il testo della legge delega sul fisco "è stato presentato ai ministri della Lega mezz'ora prima della Cabina di regia e del Consiglio dei ministri. Si tratta di una delega amplissima che investe tutto il sistema della tassazione: Iva, Irpef, Ires, Irap, addizionali locali e regimi sostitutivi con formulazioni del tutto indeterminate. Inoltre - sottolinea Borghi - il testo include questioni esplicitamente lasciate fuori dal documento di indirizzo, appositamente elaborato dal Parlamento a luglio: ad esempio, la riforma del catasto con relativo adeguamento a valori di mercato. Abbiamo semplicemente chiesto tempo per esaminare il testo e per tutta risposta la delega è stata portata ed approvata in Consiglio dei ministri".(Com)