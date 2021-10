Viabilità: Anas, incidente lungo la SS336 “dell’aeroporto della Malpensa” a Busto Arsizio (Va)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È provvisoriamente chiusa al traffico, la corsia in direzione Vergiate, della strada statale 336 "dell'Aeroporto della Malpensa" a Busto Arsizio in provincia di Varese. Il provvedimento si è reso necessario, a seguito di un incidente tra due autovetture che ha causato il ferimento di due persone. Il traffico è deviato sulla corsia libera dalle operazioni di ripristino in corso. Il personale di Anas e delle Forze dell'ordine sono sul posto per la gestione della viabilità. (Com)