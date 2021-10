© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che Salvini faccia bene a non votare una delega in bianco" perchè "purtroppo nel Parlamento il centrosinistra è molto più forte nei numeri e tende a prevalere, e da parte del governo Draghi mi pare ci sia una certa inclinazione". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1.(Rin)