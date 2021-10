Milano: domani 440 uomini delle forze dell'ordine impegnati per controlli a partita Italia-Spagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi disposti, che vedono oltre 440 unità delle forze dell'ordine impegnate, sono svolti dalla Polizia di stato, con l'ufficio prevenzione generale e i commissariati, i reparti specializzati con artificieri e cinofili e con la polizia scientifica, il reparto mobile e il reparto prevenzione crimine, la squadra mobile e la digos, la divisione anticrimine e la divisione amministrativa e sociale, in sinergia con l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza e con l'ausilio della polizia locale. In conformità con le direttive di security e safety del dipartimento della pubblica sicurezza e per il regolare svolgimento delle pubbliche manifestazioni, il dispositivo del questore prevede un servizio di filtraggio ad ampio e medio raggio nei confronti dei tifosi, con scrupolosi controlli agli accessi, al fine di rendere efficaci le verifiche dei documenti nonché i controlli per evitare 'introduzione di materiale non autorizzato. I servizi prevedono preventivi sopralluoghi, bonifiche e ispezioni nei siti interessati, quali stadi, hotel e strutture utilizzate per le sessioni di allenamento, nel rispetto delle aree sanificate, che si svolgono con il contributo degli organizzatori dell'Uefa nell'ottica delle verifiche congiunte e della gestione partecipata della sicurezza. La polizia stradale assicura i servizi di viabilità per tutti gli spostamenti delle due squadre nazionali con scorta effettuata dalla sezione scorte della questura. La polizia ferroviaria provvede in adempimento alla specifica competenza, presso le stazioni di questo capoluogo, in particolare presso la stazione centrale, a vigilare sugli arrivi e successive partenze di tifosi ospiti. Medesimo compito è svolto dalla polizia di frontiera aerea Milano Linate e Milano Malpensa in ambito aeroportuale. (Com)