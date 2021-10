Roma: ponte di ferro e bus Atac, a fiamme spente resta la puzza di bruciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma c'è sempre più "puzza di bruciato". La cronaca della Capitale racconta di due incendi avvenuti in un momento delicato della città: quello in cui si decide un nuovo governo cittadino. Le fiamme sono divampate nella notte di venerdì scorso, sul ponte dell'Industria, alla chiusura della campagna elettorale, e sempre di notte, quella appena trascorsa, nel deposito Atac di via Prenestina, devastando 26 autobus, mentre era in corso lo spoglio elettorale. Due episodi collegati al momento, solo dal danno arrecato alla mobilità capitolina; il primo, il ponte di Ferro, come viene solitamente chiamata la struttura che collega due importanti e popolosi quartieri quali Portuense e Ostiense divisi dal Tevere, e il secondo, i 26 mezzi pubblici. (segue) (Rer)