Roma: ponte di ferro e bus Atac, a fiamme spente resta la puzza di bruciato (2)

- In entrambi i casi serviranno mesi per rendere nuovamente percorribile il ponte, e mesi per integrare la perdita dei pullman con altri mezzi. Se la vicenda del ponte sembrerebbe più facile ricondurre ad un caso accidentale - corto circuito o anche una fiamma libera sfuggita al controllo di uno dei senzatetto che vi viveva sotto; più difficile è credere all'accidentalità di un incendio che, nato da una scintilla di un corto circuito, possa essersi propagato in pochi minuti, da un autobus ad un altro per 26 volte, nella sede storica dell'azienda dei trasporti pubblici di Roma. Tutto questo, in due notti particolari per la città. (segue) (Rer)