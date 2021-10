Roma: ponte di ferro e bus Atac, a fiamme spente resta la puzza di bruciato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certo è che il caso spiega tutto, a volte, ma la procura ha aperto un fascicolo di indagine per ciascun incendio. Ma di fascicoli, ed in particolar modo su Atac, la magistratura inquirente capitolina ne ha già aperti diversi. Oltre all'indagine sull'incendio degli autobus nel deposito Atac di Grotta Rossa del 20 agosto quando bruciarono "solamente" tre mezzi, prosegue anche l'inchiesta sulla frequenza con cui gli autobus Atac prendono fuoco mentre sono in servizio. Insomma, se a Roma i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, la puzza di bruciato resta. (Rer)