Ricerca: Messa, strumento contro precariato è già in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rispetto al precariato nelle Università è già uscito un disegno di legge per il riordino del ruolo presentato dal Parlamento, che ora si trova al Senato per la discussione”. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" la ministra dell’Università e la Ricerca Maria Cristina Messa, durante l’evento dedicato al premio Nobel Giorgio Parisi nell’aula magna dell’Università Sapienza di Roma. Questo decreto, ha concluso la ministra, “permette il passaggio a ruolo con criteri meritocratici. Se passerà all’esame del Parlamento dovremo trovare i finanziamenti sia per promuoverlo, che per effettuare un regime di transizione per chi è già sul campo e ha già dato tanto”. (Rin)